La diagnosi degli esami strumentali a cui si è sottopostonon lascia scampo a interpretazioni. Servirà l'operazione chirurgica e per l'esterno italiano, salvo miracoli che non è giusto ipotizzare oggi, la stagione si può considerare a tutti gli effetti conclusa. E con essae che ora giustamente dovrà essere modificato.Fino a ieri l'esterno svedesepossibilmente a titolo definitivo e molto ricche. I corteggiamenti di Tottenham e PSG non si sono mai concretizzati, ma, Kulusevski sarà considerato al 100% integrato nella rosa di Allegri che, non a caso, anche contro la Roma ha scelto di mandarlo in campo al momento dell'infortunio di Chiesa.La società, inoltre, nonostante il lungo stop dell'italiano si ritiene in ogni caso coperta nella batteria degli esterni sia offensivi che difensivi. Il recupero di, da oggi in gruppo, dà ad Allegri una chance in più da terzino destro, ruolo in cui può disimpegnarsi anche, mentre da terzino sinistro rimane la coppia. Questa "abbondanza" consentirà quindi ad Allegri di utilizzare. Al netto di grosse offerte per lo svedese, quindi, il focus principale del club bianconero non dovrebbe cambiare: priorità alla punta.@TramacEma