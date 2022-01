L'infortunio di Federico Chiesa è una pessima notizia per la Juve, ma anche per l'Italia. Che dovrà fare a meno di lui nei playoff di marzo per la qualificazione al Mondiale in Qatar. A oggi il tridente d'attacco titolare sarebbe composto da Berardi, Immobile e Insigne. Ma il ct Mancini è pronto a valutare delle soluzioni alternative, almeno per la panchina, già nello stage della Nazionale a Coverciano in occasione della prossima sosta del campionato di Serie A a fine gennaio.



I NOMI - Il posto di chi ci ha rimesso il legamento crociato del ginocchio può essere preso da un altro calciatore che si era procurato lo stesso infortunio, sempre allo stadio Olimpico di Roma: Zaniolo. Tra i compagni di Chiesa alla Juventus scalpita Bernardeschi, già campione d'Europa. Invece tra i volti nuovi ci sono Politano (Napoli) e il naturalizzato Joao Pedro del Cagliari. L'outsider è Grifo (Friburgo), nel mirino della Sampdoria. Dove gioca un certo Gabbiadini, uomo-simbolo del fallimento di Ventura allo spareggio mondiale perso con la Svezia nel 2017. Il destino gli regalerà una chance per riscattarsi?