. Indosso vestiva, da qualche mese, la maglia dell'odiata Juve, in una gara mai banale dalle parti di Firenze. Tre decenni dopo, l'atmosfera non sarebbe potuta essere altrettanto bollente, vista l'assenza di pubblico.. Complice un addio in fretta e furia e quelle continue frecciate del presidente Commisso, deluso dall'atteggiamento del suo ex attaccante.Al Franchi, dunque,. Il grande ex mancherà tantissimo: oltre ai numeri, Pirlo sarà alla ricerca di frizzantezza, imprevedibilità, energia. Contro il Parma, con un Ronaldo spento, sono serviti il doppio jolly di Alex Sandro e la rete di de Ligt per trovare i tre punti. Ma non sempre arrivano i conigli dai cilindri.. Serviranno, allora, risposte importanti da. Difficoltà tattiche si sono mischiate a problemi fisici: lo score complessivo racconta di, cifre molto simili a quelle del solo Chiesa.. L'ex Arsenal è apertamente sul mercato, la Juve aspetta la giusta offerta per registrare un'importante plusvalenza e continuare il processo di restyling del centrocampo. La Joya, invece, prosegue il suo braccio di ferro per il rinnovo, ancora in stand-by. Il mercato, però, può attendere. Prima c'è una trasferta a Firenze da vivere senza il grande ex...