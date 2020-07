Federico Chiesa fa uno scatto in avanti sul campo e nel futuro viola. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Iachini lo schiera centravanti nella Fiorentina che contro il Sassuolo insegue un successo che dia tranquillità alla classifica. Poi in estate dovranno essere prese decisioni importanti: rinnovare il contratto e restare o andare via, non esiste una terza soluzione.