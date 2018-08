Torna la ‘’scommessa’’ tra David Guetta, che da più di 35 anni racconta alla radio le partite della Fiorentina e l’attaccante viola figlio d’arte Federico Chiesa. Tutto, ovviamente, in favore della Fondazione Stefano Borgonovo che si occupa di seguire la ricerca e assistere le famiglie nella lotta contro la SLA. Lo scorso anno Federico non è riuscito a superare quota 8 reti in campionato ed ha contribuito con un donazione ai progetti portati avanti dalla fondazione. Quest’anno la scommessa si rinnova con gli stessi termini: se Federico Chiesa supererà il numero di reti prefissato (sempre 8) David pagherà una cospicua colazione a tutti coloro che avranno aderito puntando sull’attaccante viola e sui suo gol, altrimenti l’attaccante viola sarà costretto a ‘’pagare’’ di nuovo pegno con una donazione in favore della Fondazione Stefano Borgonovo.