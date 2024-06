Getty

Chiesa, si complica il rinnovo con la Juventus: sprint Roma nelle quote di mercato

14 minuti fa

Federico Chiesa non è più "al centro del villaggio", per dirla alla Rudi Garcia. Si complica sempre più il rinnovo dell'esterno con la Juventus, in scadenza tra un anno. Per Thiago Motta non è incedibile e nelle ultime ore sta prendendo forma l'ipotesi Roma: l'affare con i giallorossi è il più probabile, proposto a 3,50. Resta da capire se l'eventuale arrivo di Chiesa sia legato alla permanenza di Paulo Dybala, corteggiato dal Fenerbahce di Mourinho e non solo: su Snai la partenza della Joya paga 3,85. Un'altra possibile destinazione per Chiesa potrebbe essere l'Inter, ma per i nerazzurri la quota sale fino a 12. Nel mezzo, offerta a 9, l'opzione PSG, sempre a caccia di top player in Italia.