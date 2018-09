Il turno infrasettimanale ancora in corso, valido per lasarà ricordato dai posteri come quello dellale regole a cui eravamo abituati infatti, che prevedevano(ovvero quando bastava un tocco, anche ininfluente, da parte del difendente della palla diretta in rete per classificare un gol come autogol), sono infattiTra l'altro,alla terza giornata, tiro deviato da Mario Pasalic (rete assegnata all'italiano e non autogol al croato), onel medesimo turno, deviato decisivamente da Raul Albiol (rete assegnata al francese e non autogol allo spagnolo).nel match di San Siro di martedì sera tra Inter e Fiorentina:Stupendo tutti, visto che ormai ci eravamo abituati a considerare: non sarà più così, eRovesciata da applausi del difensore friulano Bram Nuytinck, il centrocampista della Lazio Milan Badelj devia di faccia un pallone comunque diretto verso la porta e la Lega, anche in questo caso, assegna. L'assegnazione dei gol è unTiziano Mauri, capo ufficio stampa della Lega, ha spiegato le linee guida con cui vengono decise le attribuzioni delle reti:Questa attività sarebbe per lui difficile da svolgere, non sempre si trova nella giusta posizione per capire chi ha deviato in una mischia, per cuiVa detto chequindi le regole sono le medesime di Champions League e Mondiali, validi dal 2006 nel mondo e dal 2008 in Europa e recepiti nel 2010 in Italia. Continua Mauri: "Ormai abbiamo costruito un database con più di cento decisioni, per cui una volta identificata la dinamica di un'azione diventa automatica l'assegnazione di un gol. Il problema è trovare le immagini giuste: abbiamo telecamere ovunque, nel giro di qualche minuto ricevo sul cellulare i video delle camere dislocate nei vari punti dello stadio". Nel caso particolare di: "Sui campi abbiamo i Delegati di Lega, quando ci sono casi difficili da risolvere con le immagini chiedo a loro, che stazionano nella zona spogliatoi, di carpire informazioni direttamente dai protagonisti".RUSSIA, IL MONDIALE DEGLI AUTOGOL - Tutto ciò non elimina chiaramente le lamentele, ma noi proviamo a faredove il boom delle autoreti è stato conclamato, con benBouhaddouz, Behich, Etebo, Cionek, Fathi, Cheryshev, Alvarez, Sommer, Meriah, Ignashevich e Fernandinho. Insomma,. Eccoper l’assegnazione dei gol dubbi:"Per stabilire l’autore di una marcatura in caso di gol dubbi, in conformità ai criteri utilizzati da Fifa e Uefa, saranno adottate le seguenti linee guida: una rete è classificata come autogol quando:A. Un giocatore involontariamente calcia la palla direttamente nella propria porta. E’ il caso di un retropassaggio sbagliato o di un rinvio errato.B. Un giocatore devia nella propria porta un tiro, un cross o un passaggio di un avversario non indirizzato nello specchio della porta.Precisazioni:- Non sono considerati autogol i tiri nello specchio della porta che vengono deviati da un difensore. In questi casi si assegna pertanto la marcatura all’autore del tiro in porta.- Sono considerati autogol i tiri che terminano sui legni della porta (pali e traversa) e vengono successivamente deviati in rete da un giocatore difendente.2. Deviazioni di un proprio compagnoA. Nel caso di un tiro indirizzato nello specchio della porta e deviato involontariamente in rete da un proprio compagno la marcatura sarà assegnata all’autore originario del tiro. Se un tiro indirizzato fuori dallo specchio della porta colpisce un proprio compagno e termina in rete, la paternità del gol è attribuita all’autore dell’ultimo tocco.B. Quando un tiro indirizzato nello specchio della porta è deviato in rete da un compagno la cui attiva partecipazione al gioco modifica la traiettoria del pallone, a quest’ultimo va assegnata la paternità del gol. Considerazione Finale: La Lega Serie A esaminerà i casi dubbi il giorno successivo ad ogni turno di campionato pubblicando sul proprio sito internet le decisioni prese. In caso di mancanza di certezza sulla destinazione finale di un tiro all’interno dello specchio della porta si attribuirà la marcatura all’autore del tiro."@AleDigio89