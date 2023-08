Ha aperto lui la stagione della Juve, con un gol dopo poco più di un minuto ed un'esultanza carica di furore agonistico che sembra essere il manifesto programmatico della squadra di Allegri per questa stagione. Intervistato da DAZN al termine della vittoria sull'Udinese, Federico Chiesa ha dichiarato: "Oggi abbiamo fatto una grande partita, soprattutto il primo tempo. Molto intensi. Andare alti. Dobbiamo giocare così, questo è calcio moderno, giocare così. Non chiuderci dietro ed essere propositivi. L'abbiamo dimostrato".



Sull'esultanza: "Volevo fare la scivolata, era da un po'. Non ero polemico, scherzavo con la panchina, con Pinsoglio e Perin. Ma nulla di polemico. Il nuovo ruolo? Mi trovo bene da seconda punta, non siamo fermi, ci muoviamo. Ce lo chiede il mister. Anche con Magnanelli proviamo queste nuove tattiche, ci troviamo bene".



Sugli obiettivi stagionali: "Per il mercato parlate col direttore. Ci concentriamo sul campo. Come dice il mister, l'obiettivo è arrivare in Champions. Poi vedremo".