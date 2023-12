La Juventus resta in grande apprensione per il futuro di Federico Chiesa. L'attaccante esterno ha il contratto in scadenza 30 giugno 2025 e, almeno per ora, sta prendendo tempo nella trattativa per il rinnovo scatenando il mercato attorno a lui. È dalla Premier League, secondo il Corriere dello Sport, che stanno arrivando per lui le proposte più interessanti.