E dalla decisione finale dipenderà di fatto tutto il piano partita della formazione bianconera. Perché se da un lato contro il Napoli non si potrà fallire l'approccio, dall'altro è sempre più importante anche o soprattutto la formazione con cui si concluderà l'incontro. Avere uno come Chiesa in panchina è un lusso che spesso ha fatto la differenza, anche in questi primi spezzoni dopo il suo lungo infortunio. Ma avere Chiesa e non poterlo utilizzare dal primo minuto rappresenta anche un paradosso che prima o poi dovrà terminare.oltre a Chiesa anche Moise Kean, Leandro Paredes, Fabio Miretti e uno tra i baby Matias Soulé o Samuel Iling. Le stelle della Juve virtuale devono ancora tornare, ma la panchina si sta allungando. E per Allegri è da sempre un fattore decisivo.– Questa quindi la Juve anti-Napoli provata da Allegri alla Continassa.A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Miretti, Paredes, Chiesa, Iling-Junior, Soulé, Kean.Indisponibili: Bonucci, Cuadrado, De Sciglio, Kaio Jorge, Pogba, Vlahovic.Diffidati: Bremer, Locatelli.Squalificati: nessuno.