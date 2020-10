titolare e capitano contro la Sampdoria in quella che potrebbe essere la sua ultima partita con la maglia della. Prima della sfida con i blucerchiati, il club manager violaè intervenuto a Sky Sport: "Mi aspettavo la domanda (sorride, ndr). Federico è della Fiorentina in questo momento, vediamo cosa succederà in questi tre giorni che mancano alla fine del mercato. Come ha detto il mister è un professionista serio che abbiamo praticamente adottato. E' di buon auspicio: vediamo cosa succede in questi ultimi tre giorni, ci auguriamo che possa restare. Tutti abbiamo visto la sua professionalità e la voglia di farsi vedere.Oggi è un po' più difficile rispetto ai miei tempi. Capisco i giocatori importanti che se ne vanno dalla propria squadra. Sono scelte che ognuno fa, della propria carriera e della propria vita. Chiaro che quando arrivano queste offerte da altre parti c'è un po' di titubanza da parte di tutti. Siamo vicini alla fine del mercato, vediamo cosa succederà: ci auguriamo che non succeda, se succederà vedremo il da farsi dopo. Chiesa è un giocatore importante e determinante.Ci sono stati anche passaggi dalla Juve alla Fiorentina. E' chiaro che è sempre un passaggio un po' pericoloso per i tifosi della Fiorentina, ma anche loro hanno capito che oggi un calciatore si gestisce da solo e ha la possibilità di scegliere dove andare.Nessun regalo, è perché manca Ribery. Lo è già stato altre volte, non è una novità".