Diviso tra Fiorentina e Nazionale, Federico Chiesa abbandona per un po' le voci di mercato al fine di concentrarsi sul campo. Gol e assist ne hanno caratterizzato le prime due partite stagionali con la maglia viola, sancendo anche quel pallone che Benassi ha trasformato in tre punti contro l'Udinese. A pochi chilometri dal 'Franchi', ora, l'avventura agli ordini di Mancini, da protagonista. Lotta per una maglia da titolare ma la concorrenza è folta. Il suo talento, però, non ignorabile.