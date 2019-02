Il giocatore della Fiorentina Federico Chiesa ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Calciomercato.com dal Viola Store I Gigli, dove ha incontrato i tifosi viola.



IL NAPOLI - “Abbiamo fatto una grande prestazione di squadra. Loro sono tosti, con possesso e giocate ci hanno messi in difficoltà ma siamo stati bravi a tenere e fare un punto. Siamo dispiaciuti che non avremo capitan Pezzella per un po', lui è un leader vero e gli mando un augurio di pronta guarigione. Anche infortunato è rimasto a battagliare con noi e questo ci ha aiutati a non mollare fino alla fine”



LA SPAL - “Sarà importantissima per l'Europa. Sono difficili da battere e faremo di tutto per continuare nel nostro percorso per l'Europa”



SEMPLICI - “Il mister lo conosco da quando allenava mio padre al Figline, poi fu il primo a chiamarmi in Primavera quando ero negli Allievi”



CHIESA CAPITANO - “Per la mia età è un onore assoluto e soprattutto rappresenta una persona che non c'è più come Davide e mi aiuterà a dare ancora di più”.