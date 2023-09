Tre gol in quattro giornate, a inizio campionato, Federiconon li aveva mai segnati in carriera. Quattro gol nelle prime quattro giornate per due stagioni consecutive, come fatto da Dusan, non li aveva mai segnati nessuno nella storia della Juve. Possono bastare queste statistiche per impostare un discorso di questo tipo, anche se la sostanza del campo va anche oltre:o. È questa la coppia giusta. Con Vlahovic punto di riferimento e con la pubalgia momentaneamente sotto controllo, arrabbiato quanto basta e in fiducia quanto serve per continuare a segnare gol pesante senza pensare troppo nemmeno a quel rigore sbagliato contro l'Empoli. Con Chiesa che nonostante le remore iniziali riguardo al suo abbandono del ruolo di attaccante esterno continua a dare ragione alla visione che ha di lui Allegri, l'allenatore lo lascia libero di allargarsi ma gli chiede di restare per vie centrali il più possibile, il risultato è una media realizzativa mai vista che permette anche a Vlahovic di avere più spazio.La cessione di uno dei due (o di Gleison Bremer) era in programma per poter investire,Per la felicità dei tifosi bianconeri che da subito si sono schierati dalla parte della conferma di Dusan e della bocciatura di Big Rom.Ed è la coppia più giusta che ci potesse essere, almeno guardando a questo avvio di campionato, finalmente da Juve dopo tre anni di false partenze.