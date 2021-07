L'attaccante della Nazionale Federico Chiesa ha concesso un'intervista al sito della Uefa, a due giorni dalla semifinale di Euro 2020 contro la Spagna: "Sarà una partita difficilissima: tengono tanto la palla, come vogliamo fare noi. Sarà una gara dura, ma come quelle che abbiamo affrontato fino ad adesso. Loro hanno un diverso modulo: giocano col 4-3-3, noi siamo più dinamici in campo con spostamenti di ruolo sia in fase di attacco che in fase difensiva. Non è che ci ispiriamo alla Spagna, ma abbiamo quasi le stesse ideologie di gioco: tenere la palla, pressing alto offensivo, cercare di dominare l’avversario. Ovvio che gli sviluppi in campo sono diversi. La Spagna lo fa da più anni, ma il nostro possesso palla lo utilizziamo per finalizzare, per avere più palle gol, essere più offensivi e dominare".



Sul rapporto con Alvaro Morata: "Ci siamo sentiti, e ci siamo fatti i complimenti per i gol. Ci saluteremo, gli voglio bene. E’ stato uno dei giocatori che mi ha aiutato ad inserirmi al meglio quando sono arrivato alla Juve. Sarà bello incontrarlo in questa semifinale".