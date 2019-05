Il valore dell’eventuale cessione di Federico Chiesa da parte della Fiorentina si aggira intorno ai 70 e più milioni. Cifra presunta di un eventuale nuovo ingaggio del giocatore 7 milioni netti a stagione. È altresì chiaro che - scrive Il Corriere dello Sport - i Della Valle qualora vogliano davvero rilanciare investendo sul loro gioiello dovranno partire da emolumenti su questa lunghezza d’onda. Pensare di liquidare il problema con un offerta, proviamo a immaginare, di 3 milioni netti a stagione (sì al di sopra della media del tetto ingaggi attuale, ma ben al di sotto di quello che i top club possono mettere sul piatto della trattativa), sarebbe destinata al fallimento automatico. E peggio sarebbe pensare di trattenere Chiesa senza immaginare adeguamenti con la sola forza del contratto in essere (con scadenza 2022). Per il rischio di ritrovarsi fra un paio di anni con... niente in mano.