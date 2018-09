Vittoria in amichevole per il Chievo di D’Anna, che ha superato per 3-0 la Triestina. Questo il tabellino del match:



Marcatori: 44’pt Pellissier rig., 12’st Leris, 40’st Stepinski.



A.C.ChievoVerona: Sorrentino (1’st Seculin), Tomovic (37’st Tanasjievic), Rossettini (1’st Bani), Barba, Jaroszynski; Bertagnoli (1’st Burruchaga), Radovanovic, Leris; Pucciarelli; Meggiorini (21’st Djordjevic), Pellissier (1’st Stepinski).

Allenatore: Lorenzo D’Anna.



U.S. Triestina Calcio 1918: Boccanera, Lambrughi (37’st Condromaz), Sabatino, Malomo, Maracchi (40’st Bolis), Bracaletti (17’st Mensah), Formiconi (21’st Staffé), Beccaro (25’st Procaccio), Coletti (29’st Bariti), Petrella, Granoche.

Allenatore: Massimo Pavanel.



Arbitro: Sig. Antonio Rapuano di Rimini.