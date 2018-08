"Quando vanno affrontati? Sì, assolutamente meglio subito. Magari alcuni giocatori della Juve che hanno fatto il Mondiale non sono ancora al top, CR7 compreso. Potremmo sfruttare questo piccolissimo vantaggio. Perché con una squadra che ha vinto sette campionati di fila c’è ben poco da dire", le parole sono di Mattia Bani, difensore centrale del Chievo. Sì, lo stesso Chievo che debutterà con la Juventus. Di seguito, ecco la sua intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.



COME SI MARCA - "Come si marca... Eh. Io finora l’ho visto soltanto in televisione. A occhio mi viene da dire che non devi mai concedergli l’uno contro uno perché lì ti fa secco. Gli va negato. Non deve avere spazio. Ma parliamo di un attaccante che ha una cattiveria agonistica incredibile e che vive per il gol. Ha tutto, calcia in tutti i modi. Sicuramente non conviene giocare sull’anticipo e non bisogna pensare soltanto a lui, ma provare a difendere di squadra. Sempre in tre-quattro. Perché altrimenti lasci liberi gli altri. Ma io posso contare sul mio compagno al centro, Tomovic, mi fido ciecamente di lui sono sicuro che farà il suo meglio".



I PERICOLI - "Soprattutto Douglas Costa, ha qualità, crea superiorità numerica e se ti punta sono dolori. Come Dzeko. Mi ha colpito tanto, un vero fuoriclasse. Ma direi che anche Mertens del Napoli non scherza, è una punta atipica, perché sostanzialmente è un trequartista che gioca centravanti".



PER I VIOLA - "Sono tifoso viola, ma ho grande stima della Juve, un modello in Italia, un club che ci consente di tenere il nome del nostro paese in Europa".



LA MAGLIA - "Credo che nel nostro spogliatoio sarà una bella guerra, mi sembra di capire che la sognano in tanti. Io dico che sarebbe meglio prendere almeno un punto. E poi sa che le dico? Sono molto felice di avere quella di Koulibaly, il difensore del Napoli. Nel mio ruolo è il migliore che c’è e sono grato a Giaccherini che me l’ha fatta avere".