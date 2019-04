In una lunga intervista concessa all'emittente locale Telenuovo, Luca Campedelli ha parlato dell'argomento plusvalenze. Queste le parole del presidente del Chievo: "In termini di punti, tali vicende non hanno inciso molto: solo 3 punti. Hanno inciso però per la preparazione della stagione, poiché il club non ha potuto fare mercato adeguatamente. Mi sembra che il Chievo sia stata una vittima sacrificale, oggetto di aggressione da parte di persone, più o meno in buona fede, che hanno voluto fare certe cose. Sto a quanto affermato dal presidente federale: nessuno può sindacare il valore dei giocatori rispetto alla valutazione che ne fanno i club. Inoltre mi chiedo come mai in fase di primo deferimento si parli di una cosa e nel secondo si parli di altro, e alla fine sia finito tutto in una bolla di sapone: abbiamo infatti dimostrato che non eravamo iscrivibili, a prescindere dalle contestazioni della Procura Federale. Non riesco ancora a spiegarmi perché proprio noi siamo finiti al centro di tutto questo: non credo ai complotti, ma credo che sia stato fatto qualcosa contro il Chievo senza che ci fossero i presupposti. Peraltro, nelle sentenze antecedenti e successive alla nostra non si sta a sindacare sulle valutazioni dei giocatori. Solo a noi è stata riconosciuta una irregolarità, oltretutto confondendo tra loro dei codici della Giustizia Sportiva. Hanno voluto cambiare la giurisprudenza solo per un caso. Ciò ha contribuito a creare la situazione attuale. Durante questa tempesta, non ho mai pensato di mollare tutto: non sarebbe giusto, il capitano affonda con la propria nave. Non sono abituato a delegare ad altri. I bilanci del Chievo sono pubblici: sono poche le società sane nel calcio, la nostra lo è mediamente. In ogni caso, trovo sbagliato giudicare solo dai bilanci, bisogna interpretare bene i numeri conoscendo le dinamiche interne."