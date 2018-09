Lorenzo D'Anna, allenatore del Chievo, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della partita pareggiata per 0-0 dai clivensi contro l'Empoli: "Ci dava fastidio lo zero in classifica, contro la Juve abbiamo fatto un'ottima gara, a Firenze abbiamo fatto bene nel primo tempo e male nel secondo. Oggi abbiamo ritrovato l'atteggiamento giusto, meno bene qualitativamente ma non abbiamo subito gol. Qualche occasione c'è stata, siamo stati sfortunati e poco bravi a concretizzare. Non abbiamo concesso più di tanto, Sorrentino ha fatto una gran parata come sempre. I segnali positivi ci sono, dobbiamo cavalcare quest'onda. Durante la pausa dovremo lavorare, abbiamo incontrato Juve e Fiorentina, l'Empoli era in salute, è una squadra che è insieme dall'anno scorso e che ha una mentalità propositiva. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare".