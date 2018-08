Lorenzo D'Anna, allenatore del Chievo, ha parlato oggi in conferenza stampa in vista dell'esordio in campionato contro la Juve: "E' un bell'effetto quello di poterci misurare contro una grandissima come la Juventus, la aspettavamo e domani la vivremo. Ci sono tutti i presupposti per farla diventare una grande partita, con un gran pubblico e siamo pronti a dare il massimo".



E' il periodo migliore per fare uno sgambetto. "Pensare che non siano ancora collaudati ci sta. Lo spirito deve essere quello. Se partissimo già sconfitti faremmo a meno di scendere in campo e vivere il bello di questa giornata. Partiamo da 0-0, vogliamo giocarcela a viso aperto, sapendo di dover scalare una montagna grandissima. L'idea è quella di fargliela sudare. Non ci sarà solo la Juve in campo, ma anche noi e vogliamo giocarcela in tutti i modi, mettendo in difficoltà la Juventus, che dovrà faticare per vincere".



Gabbia su CR7? "Se pensassimo soltanto a lui perderemmo di vista la qualità immensa di tutta la Juventus. Noi siamo una squadra compatta e ce la giocheremo contro Ronaldo e tutto il resto".



In campo i nuovi acquisti? "Sto valutando vedendo gli allenamenti. La formazione ancora non è decisa".



Cosa saresti disposto a fare per battere la Juve? "Mi piace vivere le cose giornalmente. Questa è un'occasione da vivere a 100 all'ora, col piede sull'acceleratore, senza altri pensieri".



Ti mancavano queste vigilie? "L'anno scorso sono state fatte tre partite importantissime, ma ho sempre giocato con squadre del nostro livello. Affrontare una squadra top del mondo mi fa rivivere le sensazioni che vivevo da giocatore. Un conto è vedere le grandi squadre in tv e un conto è doverle sfidare".