Lorenzo D'Anna, allenatore del Chievo, presenta in conferenza stampa la sfida con il Milan: "Contro il Torino abbiamo fatto una buona partita per ottanta minuti. Quella contro il Milan sarà una sfida importante e ci vorrà una reazione forte: corsa, qualità, tecnica e personalità. I margini di crescita sono tutti questi e altri ancora, una squadra di calcio deve avere margini di crescita in ogni ambito. Il Milan è una squadra di qualità, ama il fraseggio e il palleggio e ha interpreti eccellenti, inoltre arriva da un momento molto positivo. Domani però si troveranno di fronte noi, arriveremo a San Siro con tanta voglia di crederci e reagire".