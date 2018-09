Lorenzo D’Anna, allenatore del Chievo, ha parlato dopo la sconfitta contro il Torino: "Non posso lamentarmi di niente. I cambi del Torino sono stati determinanti. Hanno vinto grazie a quelli, perché altrimenti la partita è stata molto aperta, con tutte le squadre che potevano fare gol da un momento all’altro. Purtroppo noi ci siamo giocati anche un cambio importante nel primo tempo, che non rende più facili le cose. Ma davvero, non posso rimproverare nulla ai ragazzi: abbiamo giocato con qualità anche per buona parte del secondo tempo. Se cambierò qualcosa nel mio modo di allenare? Perché? Ce n’è bisogno? Bisogna solo ricominciare, fare le cose fatte bene. Ci sono stati sicuramente più progressi visti oggi con il Torino che contro il Genoa mercoledì scorso. I problemi muscolari? Facciamo un lavoro che prevede l’uso dei muscoli. E molti infortunati sono usciti per delle botte, più che per guai fisici di questo tipo. Non sono preoccupato".