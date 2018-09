Lorenzo D'Anna, allenatore del Chievo, parla dopo il ko col Genoa: "Ci sono stati tanti errori tecnici nel primo tempo, tanti errori tecnici che non abbiamo commesso domenica scorsa. Poi dal punto di vista agonistico bisogna dare di più perché così non andiamo da nessuna parte. Bisogna fare un bell’esame di coscienza, ragionare un po’ e fare un confronto. Si può perdere in tanti modi ma non così".



"Rischio depressione? Non l’avverto. Prima della partita e durante l’intervallo c’era la convinzione di poterla riprendere perché ci sta prendere un gol in casa del Genoa ma ci sta anche un tempo per rimediare. E’ normale però che dopo cinque minuti se regali un pallone e prendi gol incide sullo stato d’animo. Le partite passano, ce n’è una fra quattro giorni. Bisogna non deprimersi ma riscattarsi. Il -1? Ce l’avevamo anche la settimana scorsa come il -2 a Roma. Ci siamo espressi su altri livelli. Oggi non è questione di -1 ma di più cattiveria, di più qualità e di più sicurezza nel palleggio. Cosa che oggi non c’è stata e ha permesso al Genoa di farsi male"