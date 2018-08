Lorenzo D'Anna, allenatore del Chievo, parla a Sky Sport dopo il ko contro la Juve: "C’è rammarico per il risultato però resta la buona prestazione. Siamo partiti intimoriti da Ronaldo, poi siamo venuti fuori e abbiamo giocato creando i presupposti per i gol. Bene Depaoli, ho cercato di contenere di più la fascia destra e di attaccare su quella sinistra. Prestazione superba. Timore per Ronaldo? Il problema è che non c’era solo Ronaldo ma tutta la Juve, pensare solo al portoghese sarebbe stato sbagliato. Ci sta di essere preoccupati alla prima in casa contro una grandissima squadra e davanti al nostro pubblico. C’era qualche tensione, via via la pressione si è allentata e siamo usciti fuori".



SULLE PLUSVALENZE - "Non ha favorito il ritiro e certi meccanismi, è normale che siamo interessati e vogliamo bene al Chievo. E’ vero anche che il Presidente ci ha rassicurato in tutto e per tutto. Non è stato facile e non deve essere un alibi, noi dobbiamo guadagnarci la A sul campo".