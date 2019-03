Fabio Depaoli, terzino del Chievo Verona, parla in conferenza stampa in vista della sfida contro il Milan: "Andremo in campo con la testa sgombra, questo è un vantaggio. Appena ritroveremo il gol, tornerà il vero Chievo. Ko col Torino? Se fossimo stati più cinici sotto porta la partita avrebbe avuto un’inerzia diversa. Alla fine abbiamo un po’ mollato e il mister ci ha rimproverato, perché non bisogna mollare fino alla fine. Avendo assunto queste proporzioni, il risultato è diventato bugiardo".