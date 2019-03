Il difensore del Chievo Fabio Depaoli parla a Sky Sport in vista della prossima sfida con il Milan: "Tifavo i rossoneri da bambino e Kakà era il mio idolo, poi lo è diventato Cristiano Ronaldo. Sarà particolare per me sabato, perché da piccolo tifavo Milan ma ora sono del Chievo: ci teniamo a fare un regalo ai nostri tifosi".