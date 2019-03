Domenico Di Carlo, allenatore del Chievo, ha parlato a DAZN della sconfitta col Torino: "Abbiamo giocato alla pari contro il Toro, ma nel calcio è inutile che ci parliamo tanto, potevamo andare in vantaggio con occasioni importanti poi quando si commette l’errore si subisce il gol. Fino al 90’ faccio i complimenti alla squadra, negli ultimi 5’ sono arrabbiato perché non si molla in questa maniera. Bisogna far gol, se non si segna non si vince. Abbiamo avuto diverse occasioni, ma non abbiamo segnato. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, ma dobbiamo portare le occasioni dalla nostra parte. Dobbiamo giocare sino alla fine e non come oggi che abbiamo mollato".