Il tecnico del Chievo Domenico Di Carlo ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro l'Atalanta: "Dopo la Juventus è l'avversario peggiore da affrontare. Contro tutte le altre squadre di serie puoi far qualcosa, l'Atalanta è così, uno contro uno a tutto campo per 95 minuti. Chi ne ha di più, vince. Dobbiamo giocarcela colpo su colpo e vedremo chi sarà la vincente. Non dobbiamo abbassare i ritmi, con l'Atalanta è impossibile farlo. Chi scende in campo deve essere consapevole che deve correre e lottare per 95 minuti, chi non ce la fa alza la mano e chiede il cambio. Se abbassi i ritmi, l'Atalanta ti travolge. È chiaro che anche loro hanno punti deboli, vogliamo andare a pressarli alti, pur sapendo che dobbiamo essere pronti a ricompattarci perché non possiamo lasciarli andare in campo aperto"