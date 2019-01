Mimmo Di Carlo, allenatore del Chievo, ha parlato a Radio Uno del mercato dei gialloblù: "Giaccherini e Stepinski non sono sul mercato, sono importanti per noi. Giaccherini ha giocato anche ieri una partita straordinaria, se arriva un'offerta che non si può rifiutare si deve poi sostituire i giocatori. Chi va via di importante deve essere sempre rimpiazzato con un acquisto all'altezza".