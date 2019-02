Domenico Di Carlo, allenatore del Chievo, ha parlato a Sky Sport dopo il 2-2 subito in rimonta contro l'Empoli: "Ci prendiamo questo pareggio per fermare la striscia di sconfitte, ma è un risultato che non ci consente di arrivare dove volevamo oggi. La partita è stata fatta bene, paghiamo sempre le disattenzioni singole. Dobbiamo migliorare in questo, ma la squadra ha provato a vincerla anche sul 2-2, se uno tra Stepinski o Rigoni segna la vinciamo. La squadra non molla di un centimetro e questo è un segnale importante, non è facile lavorare quando sei ultimo. Proponiamo gioco, abbiamo Giaccherini che è un calciatore straordinario, punte che stanno bene, dobbiamo soltanto avere più convinzione. Non si parla dell'anno prossimo, c'è stato un mercato in cui alcuni giocatori che avevano dato tanto a questo club sono andati via, l'ultima posizione non ha facilitato nessuno, le richieste sono state tante, abbiamo dovuto difenderci dagli altri".