"Spero che il pareggio rimediato contro di noi motivi il Napoli in vista della Champions, in maniera tale da guadagnarsi la qualificazione contro la Stella Rossa": queste le parole di Domenico Di Carlo, allenatore del Chievo, che in conferenza stampa ieri ha commentato così il suo primo punto, ottenuto sul terreno difficile del San Paolo. "Abbiamo dimostrato di avere qualità e consapevolezza. Speravo di trovare un Napoli meno pronto dopo la sosta delle Nazionali e che giocasse ad un ritmo più basso del suo solito. Siamo stati bravi tatticamente e abbiamo costretto gli azzurri a giocare sempre sulle fasce. Conosco bene questa piazza e sono contento vedere tutti i miei giocatori allineati per la salvezza. Se il Napoli sia davvero l'anti-Juve? E' davvero troppo presto per dire che i bianconeri abbiano già vinto il campionato. Certo, il pareggio rimediato contro di noi può pesare, ma spero che dia la carica giusta al Napoli per fare bene in Champions".