Domenico Di Carlo, allenatore del Chievo, parla a Sky Sport dopo il ko contro l'Udinese: "La prestazione è stata positiva, abbiamo creato diverse palle gol che poi abbiamo sbagliato. In settimana avevo lanciato dei messaggi al gruppo, che ha risposto al meglio. La salvezza ormai è un discorso chiuso? Assolutamente no, dobbiamo guardare a noi stessi e un punto oggi poteva darci fiducia. Domenica col Genoa dovremo avere lo stesso atteggiamento. Il rigore? È in protezione, non vede l'avversario. L'arbitro può dare anche il rigore, perché può vedere male, ma non esiste che il VAR chiama. Poi su Pellissier contro la Fiorentina, che è stato spostato di due metri mentre calciava, nessuno chiama. Ogni volta è sempre così. Perdiamo perché qualcuno ci mette qualcosa che non deve metterci. Sono d'accordo sul VAR, ma porca paletta deve essere uguale per tutti".