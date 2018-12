Domenico Di Carlo, allenatore del Chievo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con l'Inter: "E' una squadra costruita per arrivare tra le prime quattro, con un grandissimo allenatore come Luciano Spalletti. Sarà una partita da affrontare a ritmi alti. La sfida Icardi-Pellissier? Sono convinto che il nostro attaccante sarà determinante".