Domenico Di Carlo, allenatore del Chievo Verona, ha parlato dopo la partita con la Lazio al microfono di Sky Sport: "Rispetto alla partita di Napoli siamo cresciuti sotto l'aspetto del gioco. Abbiamo affrontato una grande squadra come la Lazio con personalità. Avevo lasciato Pellissier che era un campione e l'ho ritrovato che è un campione. Meno male che ce l'abbiamo noi. Potevamo anche vincere. Complimenti ai ragazzi, guardiamo avanti con fiducia ma c'è da lavorare".



Ancora su Pellissier: "Ha l'esperienza giusta, si mette a disposizione della squadra. Certo è che senza il lavoro dei compagni non può fare bene. A volte corre troppo in difesa ed è poco lucido. Ce lo teniamo stretti, è il nostro esempio e la nostra bandiera".