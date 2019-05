Il tecnico del Chievo Domenico Di Carlo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match col Frosinone: "La squadra dopo la retrocessione ha fatto cinque punti in cinque partite e quindi faccio i complimenti alla squadra. Abbiamo lanciato dei giovani che però hanno dimostrato di essere pronti. Il percorso è stato fatto bene con grande professionalità. Mi rende orgoglioso nonostante l'amarezza della retrocessione".



Sul suo futuro: "Un primo step è successo con l'addio di Romairone. Voglio ringraziarlo per il lavoro svolto con me. E' la società che deve giudicare il suo lavoro, io le faccio l'in bocca al lupo. La settimana prossima attenderemo quelle che sono le potenziali chiamate del club. Da domenica i giocatori saranno liberi e io andrò a casa in attesa della chiamata della società".