, allenatore del, ha presentato in conferenza lo scontro diretto contro il: "Da quando sono arrivato non c’è un giocatore che si è tirato indietro. Sono orgoglioso di questa squadra, è una squadra forte che deve giocare con la testa libera e la mentalità vincente. a parte di tutti voglio la testa libera, coesione di squadra - giocatori, società e tifosi - e quella lucida follia che ti permette di fare qualcosa in più"."Sarà uno scontro diretto, ma lo giocheremo in casa davanti ai nostri tifosi. Dopo la sconfitta contro la Samp ho visto una squadra arrabbiata che vuole reagire"."Come noi hanno le possibilità per salvarsi, gli portiamo rispetto. Hanno cambiato anche allenatore e vengono da due risultati positivi, ma non abbiamo paura: siamo una squadra forte che sta crescendo mattone dopo mattone, siamo fiduciosi. Stiamo crescendo sotto tanti aspetti, ma la strada è ancora lunga. Durante la sosta potrò lavorare meglio su alcuni giocatori. Dobbiamo arrivare ai tre punti, ma servirà la prestazione e sono sicuro che la squadra la farà vedere, perchè il Chievo è forte. Affronteremo un avversario con il nostro stesso spirito, i giocatori vogliono riscattarsi. Ci sarà da combattere e combatteremo, cercando di mettere qualcosa in più sotto l'aspetto tecnico. Che Frosinone mi aspetto? Verranno ad aggredirci alti, ma credo anche loro. La differenza la faranno i singoli e la mentalità che dobbiamo mettere, soprattutto in casa dove dobbiamo avere più energia e fiducia: serviranno cattiveria, determinazione e mentalità vincente".