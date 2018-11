Domenico Di Carlo, allenatore del Chievo Verona, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli: “Guardiamo dentro noi stessi, con audacia, coraggio e voglia di lottare. Conquistiamoci in campo un centimetro alla volta. Da gruppo dobbiamo diventare squadra nel minor tempo possibile. Ho trovato nei giocatori grande disponibilità e professionalità e anche un profondo senso di rivalsa”.





SU PELLISSIER - “E’ l’anima e il capitano di questo Chievo. Dal suo spirito devono essere trasmessi input per tutti”.