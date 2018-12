Domenico Di Carlo, allenatore del Chievo Verona, parla a Sky Sport dopo il pareggio con l'Inter: "Oggi mi è piaciuto moltissimo lo spirito della squadra: parliamo di Sorrentino, ma anche di Handanovic e Icardi che sono stati fondamentali per il pareggio e per quanto hanno fatto. Sergio ha qualità straordinarie, deve essere un professionista: insieme alla squadra trascina, non molla, ci crede fino alla fine. L'ho tolto a Ferrara e gli ho detto che non lo avrei mai più rimpiazzato".