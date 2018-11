Domenico Di Carlo, nuovo allenatore del Chievo Verona, parla in conferenza stampa dopo aver raccolto l’eredità di Ventura: “Voglio ringraziare il presidente, il direttore e la società per avermi dato la possibilità di tornare in A e di allenare dove ho trascorso anni felici e importanti per la crescita del Chievo e anche mia. Dentro di me si è acceso tutto quello che si doveva accendere: siamo a novembre, c'è tempo per incidere in classifica. Dobbiamo guardare la classifica meno possibile: sono pronto e carico, so dove vengo e con chi vengo. Serve lavorare per ricompattare il gruppo. La proprietà deve darci positività e lei, come i tifosi, sappiano che hanno un tecnico che non mollerà di un centimetro fino alla fine. Sono convintissimo che insieme, in ogni modo, ritrovando il nostro spirito di appartenenza di vestire la maglia del Chievo, capiremo che ce la possiamo fare. Il percorso è lungo ma giocheremo con lo spirito Chievo: insieme ce la possiamo fare e ce la faremo se lavoreremo gara dopo gara, ricostruendo la giusta mentalità. Servirà spirito battagliero, questa è una maglia magica”.