Ecco le parole di Domenico Di Carlo, allenatore del Chievo, pochi minuti prima dell'inizio della gara di San Siro contro l'Inter: "In questo campionato abbiamo sempre giocato alla pari contro tutti. Nonostante la retrocessione abbiamo fatto ottime gare, come a Roma con la Lazio e in casa col Parma. Nell'ultima partita eravamo in difficoltà di uomini e la SPAL ha meritato di vincere. Questa sera rientrano 4-5 giocatori e saremo più solidi. Abbiamo preparato al meglio questa partita cercando, come obiettivo, di fare risultato.



Questa è stata un'annata difficile, questi ragazzi hanno sempre lavorato bene. C'è stata e c'è una mentalità, ci si allena bene. Questa sera l'Inter avrà grandissime motivazioni ma noi da quando siamo retrocessi abbiamo lanciato degli ottimi giovani, alcuni dei quali li vedremo in campo stasera. Loro proveranno a fare una grande partita e noi proveremo a sorprenderli."