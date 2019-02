Domenico Di Carlo, allenatore del Chievo, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Udinese: "Siamo consapevoli che a Udine sarà difficile ma lo sarà anche per loro. Dovremo lottare ed essere compatti, possiamo giocarcela con chiunque mettendo in campo testa e cuore. Non guardo la classifica, penso solo alle prestazioni. Sia noi che loro abbiamo valori diversi rispetto alla classifica che abbiamo ma dovremo lottare per la salvezza. L'Udinese ha sempre fatto la partita, ha un ottimo 3-5-2 e non ha problematiche di rosa, cosa che noi abbiamo. Non dobbiamo avere la negatività della classifica, serve avere la volontà di superare ogni ostacolo attraverso il gruppo. Se torneremo a essere squadra avremo le nostre chance, servirà compattezza".