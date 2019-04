Il tecnico del Chievo, Domenico Di Carlo, presenta in conferenza stampa la sfida in trasferta con il Sassuolo: "Dobbiamo guardare sempre alle nostre cose e provare a limitare gli errori, ma l'atteggiamento è una piccola cosa che fa una grande differenza. Bisogna mantenere equilibrio, soprattutto quando avvengono cose negative. Affrontiamo squadre di Serie A, con grandi giocatori, abbiamo una buona squadra anche noi ma gli avversari giocano più tranquilli. Noi dobbiamo migliorare nella gestione delle pressioni durante la gara, quello che non abbiamo fatto contro il Cagliari. Domani voglio vedere tutt'altra pasta, tutt'altra situazione, ma non deve cambiare l'atteggiamento e non deve cambiare l'audacia che deve avere il Chievo sempre. Se ti presenti in campo senza coraggio, diventa tutto più difficile. L'obiettivo è quello di fare la partita e di conquistare punti".