L'attaccante del Chievo Verona, Filip Djordjevic, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club gialloblù: "In questo momento sto bene dal punto di vista fisico. A inizio stagione ho avuto l'infortunio che non ci voleva ma adesso voglio dare il mio contributo alla squadra per vincere le partite. Stepinski è un ottimo attaccante, sa fare gol e con lui mi trovo veramente bene. Riesco a fare anche la seconda punta e aiuto i compagni a difendere. Abbiamo iniziato male contro la Roma, prendendo due gol stupidi. Non era facile riprendere la partita contro una squadra del genere, anche se abbiamo avuto occasioni per riaprire la sfida. Non molliamo, lavoriamo per fare punti importanti già da domenica. Sarà una partita difficile contro l'Udinese, contro il Torino è andato bene ma anche per loro non sarà semplice. Andiamo a Udine a testa alta. Crediamo nella salvezza, non vogliamo mollare".