Per i gialloblù prosegue la preparazione in vista della 38^ Giornata del campionato di Serie A Tim, match che vedrà la formazione di mister Lorenzo D’Anna ospitare il Benevento: nella seduta odierna è stata svolta una gara di allenamento con il Team Santa Lucia Golosine, formazione che milita nel campionato di Eccellenza, terminata 8-1 per i gialloblù.



Nella prima frazione di gioco è Samuel Bastien ad aprire le marcature con una rete da distanza ravvicinata. Il raddoppio porta la firma di Gianluca Gaudino, abile con un destro preciso a mettere il pallone in fondo al sacco, mentre la terza segnatura è stata realizzata da Roberto Inglese. Prima della pausa c’è il tempo anche per la rete ospite del 3-1. La ripresa si apre con la doppietta di Sergio Pellissier con una conclusione potente in occasione del 4-1 e grazie ad un perfetto inserimento centrale per il 5-1. È ancora il capitano a mettere il pallone in rete per la sesta realizzazione gialloblù, prima della segnatura di Valter Birsa al termine di una discesa dalla sinistra di Manuel Pucciarelli. La quarta rete di Sergio Pellissier, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, fissa il risultato sul definitivo 8-1.



Domani la squadra si ritroverà alle ore 11.00 a Veronello per un allenamento a porte chiuse.