Cambiano altre due panchine in Serie A. Secondo quanto riferisce Sky Sport, manca solamente l'ufficialità ma si sono concluse quasi contemporaneamente le avventure di Gian Piero Ventura alla guida del Chievo Verona e di Julio Velazquez dell'Udinese. La formazione clivense, colta di sorpresa dalle dimissioni annunciate ma non ancora formalizzate del ct della Nazionale, ha raggiunto l'intesa con Domenico Di Carlo (alla terza esperienza in gialloblù) per affidargli la panchina fino a giugno 2019.



Si chiude, dopo 13 giornate e un bilancio di 2 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte, l'esperienza italiana dell'allenatore spagnolo dell'Udinese, che paga con l'esonero l'ultimo ko per mano dell'Empoli. Al suo posto arriva Davide Nicola, con cui la famiglia Pozzo ha definito l'accordo nelle ultime ore e che era in lizza anche per la possibile sostituzione di Juric al Genoa. Per l'ex tecnico del Crotone è attesa la firma in serata su un contratto con scadenza giugno 2020.