Dopo l'annuncio ufficiale da parte del Chievo, il nuovo tecnico gialloblù Michele Marcolini ha parlato ai microfoni del canale ufficiale clivense: ​"Bentornato o benvenuto? Van bene entrambi, torno in un ambiente che significa famiglia. Arrivo in un'altra veste, ma con lo stesso entusiasmo di quando ero giocatore. Voglio portare il Chievo il più in alto possibile".



SULLA CHIAMATA - "Provo grande orgoglio, sono contento. Il ritorno, un giorno, era in programma. Ci sono tornato presto, spero di poter rimanere a lungo".



SUL CHIEVO - "La forza del mio Chievo è sempre stata la mentalità, associata all'umiltà. Bisogna ripartire da queste basi, tornando ad essere il Chievo di una volta. Non dobbiamo affrontare il campionato con supponenza, voglio una squadra con la bava alla bocca".



SU PELLISSIER - "Sergio è sempre stato il Chievo, è un emblema. Siamo di nuovo compagni, c'è la fame di far bene e riportare il Chievo dove merita".



SUGLI OBIETTIVI - "Bisogna procedere a piccoli passi, serve una squadra solida e con la giusta mentalità. Vogliamo ragazzi seri, c'è grande entusiasmo".