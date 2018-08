Luca Rossettini è un nuovo difensore del Chievo Verona. Queste le parole del nuovo centrale clivense: "Sono contento per questa nuova avventura, da affrontare con umiltà e tanta voglia. Andiamo avanti aspettando questo difficile campionato. Sento aria di casa, in tutti i sensi. Anche le persone della società mi hanno accolto benissimo. Tanta gavetta? Diciamo che tendo a non accontentarmi, mio malgrado ho girato, da ognuna di questa esperienza ho provato a crescere e ad arricchirmi. Sono venuto qua perché non mi sono accontentato. Difensore goleador? Questo solo il campo può dirlo. Zero gol nell'ultima stagione, quindi per la legge dei grandi numeri spero di farne qualcuno".