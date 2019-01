Il presidente del Chievo Luca Campedelli è un fiume in piena per l'esito della partita contro la Fiorentina e alcune decisioni assunte dall'arbitro Chiffi e dal Var Serra: "Non si può tacere oggi per quello che si è visto oggi. Sono 26 anni che faccio il presidente, non ho mai visto un arbitro e un Var che prendono decisioni a vanvera. Toglietelo perché così non serve. Stanno esagerando. Usano il Var come clava. Ora penso male. Soprattutto dopo 12 mesi che vedo attacchi contro di noi. Preferisco un arbitro che sbaglia sul campo, piuttosto di quello che si beve il thé (il Var)".



In particolare, il numero uno gialloblù non ha gradito la differenza di fiscalità in occasione dell'annullamento del possibile 1-1 di Giaccherini, causato dal movimento irregolare di Pellissier sul rinvio da fonda campo di Lafont, e sul rigore parato dallo stesso numero uno viola a Pellissier sul 2-3, col presunto movimento in avanti dell'estremo difensore francese.