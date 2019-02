Chievo-Genoa 0-0



Radu 6: Chievo quasi mai pericoloso dalle sue parti. Resta sempre comunque attento sui palloni alti.



Biraschi 6: chiude bene gli spazi e non rischia troppo nelle giocate.



Romero 6: rimedia a qualche errore del compagno e si fa sentire anche su Meggiorini.



Zukanovic 5,5: poco efficace soprattutto in avanti. Si propone poco in sovrapposizione per il compagno.



Criscito 6: buona fase difensiva anche se poteva fare di più nelle ripartenze.



Lerager 5,5: prestazione sotto tono, senza incidere sulla partita. Cerca spesso la soluzione più difficile. (12' s.t. Lazovic 6: entra e gioca discretamente. Meglio sicuramente rispetto al compagno.)



Radovanovic 5: peggiore in campo per i suoi. Poca corsa e poca voglia di combattere sui palloni.



Rolon 6: bene nel primo tempo, un po' sotto tono nella ripresa. Fa comunque il suo.

(dal 20' s.t. Veloso s.v.)



Bessa 6,5: migliore in campo per i suoi. Corsa e grinta, cerca spesso la giocata per gli attaccanti.



Sanabria 5: parte propositivo, poi si spegne dietro alle maglie avversarie. Poca roba. (30' s.t. Sanabria s.v.)



Kouame 5,5: si fa ingolosire da qualche giocata troppo complicata. Non riesce a pungere come dovrebbe.





All. Prandelli 5,5: Genoa poco efficace in attacco. Da rivedere la fase offensiva